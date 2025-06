Bresh sui problemi tecnici a Sanremo | C'è stata una discussione dietro le quinte Conti voleva andare spedito

Bresh rivela i retroscena della sua performance a Sanremo 2025, dove problemi tecnici hanno trasformato un'esibizione in un vero e proprio show di resilienza. Ospite di un podcast, il cantante ha condiviso come Cristiano De André e lui siano stati costretti a ripetere la stessa canzone tre volte, tra risate e ironia su Carlo Conti. Un aneddoto che dimostra come anche le sfide più impreviste possano diventare momenti memorabili. Continua a leggere.

Bresh ospite di un podcast parla della sua esperienza a Sanremo 2025, ricordando l'esibizione con Cristiano De André ripetuta tre volte a causa di problemi tecnici. Nel corso dell'intervista il cantante ironizza su Carlo Conti: "Voleva andare spedito ma non poteva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

