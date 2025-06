Brad Pitt | Un nuovo film con Tom Cruise? Sì ma ad una condizione

Brad Pitt si prepara a tornare sul grande schermo con un emozionante film d'azione ambientato nel mondo della Formula 1, ma c'è una condizione imprescindibile per collaborare con il suo amico Tom Cruise. L’attore ha rivelato la sua volontà di mantenere integri i propri valori e di non lasciarsi coinvolgere in progetti che compromettano la sua autenticità. Scopriamo insieme quale sia questa richiesta speciale e cosa potrebbe riservare il futuro del cinema d’azione.

Brad Pitt è pronto a tornare sul grande schermo con un ambizioso film d’azione ambientato nel mondo della Formula 1, ma con una precisa condizione per una futura collaborazione con l’amico e collega Tom Cruise. Scopriamo insieme quale. Brad Pitt: “Non ho intenzione di appendermi agli aerei. In una recente intervista rilasciata a ‘E! News’, Pitt ha ricordato i tempi di ‘Intervista col vampiro’ (1994), film in cui i due attori hanno condiviso lo schermo per la prima e unica volta. Ai tempi, racconta, i due si sfidavano amichevolmente sui go-kart dopo le riprese. Ora, dopo l’elogio ricevuto da Cruise per il nuovo progetto diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), il biondo sex symbol statunitense ha risposto con ironia: “Beh, non ho intenzione di appendermi agli aerei o fare robe del genere, quindi quando farà qualcosa di nuovo che si svolge a terra”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Brad Pitt: “Un nuovo film con Tom Cruise? Sì, ma ad una condizione”

In questa notizia si parla di: pitt - brad - film - cruise

F1: trailer del film Warner Bros con Brad Pitt, Damson Idris e protagonisti reali in pista - Il nuovo trailer di F1, appena rilasciato da Warner Bros. Italia, è un'imperdibile immersione nel mondo della Formula 1.

Brad Pitt e Tom Cruise di nuovo insieme in un film? Sì, ma ad una (comprensibile) condizione https://bestmovie.it/news/brad-pitt-e-tom-cruise-di-nuovo-insieme-in-un-film-si-ma-ad-una-comprensibile-condizione/933445/… Vai su X

Dopo aver ringraziato Tom Cruise per il suo sostegno al film Formula 1, Brad Pitt racconta un simpatico aneddoto risalente al 1994. [REPOST] Vai su Facebook

Brad Pitt: “Un nuovo film con Tom Cruise? Sì, ma ad una condizione”; Brad Pitt e Tom Cruise di nuovo insieme? Sì, ma ad una (comprensibile) condizione; Brad Pitt tornerebbe a lavorare con Tom Cruise? Certo, ma a una sola condizione!.

Brad Pitt: “Un nuovo film con Tom Cruise? Sì, ma ad una condizione” - per la sua sicurezza ... Segnala quotidiano.net

Brad Pitt e Tom Cruise di nuovo insieme per un film? Alcuni chiarimenti - Trentuno anni fa, nel lontano 1994, Brad Pitt e Tom Cruise condividevano il set per il film “Intervista col vampiro” di Neil Jordan. ilcinemaniaco.com scrive