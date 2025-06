Brad Pitt tornerebbe a lavorare con Tom Cruise? Certo ma a una sola condizione!

Dopo anni di successi condivisi, Brad Pitt è pronto a tornare sul set con Tom Cruise, ma con una condizione ben precisa: la sua sicurezza. Ricordando il loro passato in “Intervista col Vampiro”, l’attore si dice entusiasta del nuovo progetto legato alla Formula 1, ma non senza un pizzico di preoccupazione. La domanda è: riusciranno a trovare un accordo che tenga conto delle paure di Pitt e della loro storica collaborazione? Solo il tempo dirà.

Brad Pitt interpretò Intervista col vampiro con Tom Cruise una trentina d'anni or sono. Felice che Tom abbia fatto pubblicità al suo imminente F1 (al cinema dal 25 giugno), Pitt ha posto un solo paletto per lavorare ancora una volta con Cruise. Teme un po' per la sua incolumità. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Brad Pitt tornerebbe a lavorare con Tom Cruise? Certo, ma a una sola condizione!

F1, poteva esserci Tom Cruise al posto di Brad Pitt? "Avremmo avuto più paura", parla il regista - Immaginate un mondo in cui Tom Cruise prende il posto di Brad Pitt in un film di Formula 1. Joseph Kosinski, regista di "F1", ha rivelato che l'attore di "Top Gun" non avrebbe mai rinunciato a una sfida.

