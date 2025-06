Brad Pitt ha inaugurato il tour promozionale di F1 con una serie di look da podio

Brad Pitt, protagonista del nuovo film di F1 diretto da Joseph Kosinski, ha dato il via al tour promozionale con look da podio raffinati e di grande impatto. Tra una cena a New York e le prime anteprime, l’attore si prepara a conquistare pubblico e fan con il suo charme irresistibile. La sua presenza sul set e sui red carpet promette di elevare l’attesa ancora di più. Inizia così un viaggio tra glamour e adrenalina in cui Brad dimostra di essere più che mai in pista.

Con il suo nuovo film ormai prossimo all’uscita, Brad Pitt è parecchio impegnato. L’attore ha passato gli ultimi giorni a New York, tra una cena da Carbone e i primi eventi promozionali legati a F1, il film diretto da Joseph Kosinski in cui Brad veste i panni di uno stagionato pilota automobilistico alle prese con l’inevitabile confronto con le nuove leve. Una produzione gigantesca, che conferma ancora una volta le ambizioni dell'attore. In attesa di vedere la sua ultima fatica in sala, Pitt ha scelto di regalarci qualcos'altro di cui parlare: i suoi look. Ma andiamo con ordine. Celebrity Sightings In New York City - June 13, 2025. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Brad Pitt ha inaugurato il tour promozionale di F1 con una serie di look da podio

In questa notizia si parla di: brad - pitt - inaugurato - tour

F1: trailer del film Warner Bros con Brad Pitt, Damson Idris e protagonisti reali in pista - Il nuovo trailer di F1, appena rilasciato da Warner Bros. Italia, è un'imperdibile immersione nel mondo della Formula 1.

La scuola di Rocchetta era una dimora signorile con una storia talmente affascinante e “maledetta” da aver ispirato il film di Brad Pitt, poi campione d’incassi Vai su Facebook

Brad Pitt ha inaugurato il tour promozionale di F1 con una serie di look da podio; Shakira ricoverata d'urgenza annulla il concerto a Lima: le ultime news sulle sue condizioni di salute; Venezia 81, da George Clooney a Brad Pitt tornano le star al Lido. 'Joker 2' con Lady Gaga tra i 21 film in c….

Brad Pitt ha inaugurato il tour promozionale di F1 con una serie di look da podio - L’attore ha passato gli ultimi giorni a New York, tra una cena da Carbone e i primi eventi promozionali legati a F1, i ... Riporta gqitalia.it

Brad Pitt ha inaugurato il 2023 con un nuovo taglio di capelli che rasenta la perfezione - Ci eravamo ormai abituati a vedere Brad Pitt con capelli lunghi fino alle spalle, ma l'attore non smette mai di stupirci. Come scrive gqitalia.it