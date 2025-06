Bracciante trovato morto in campo | aveva 65 anni

La tragica scoperta ha sconvolto la comunità locale: un bracciante di 65 anni, Pasquale De Angelis, è stato trovato senza vita in un campo di Massa Lubrense. Le autorità, coordinate dalla procura di Torre Annunziata, stanno indagando per chiarire le cause di questa improvvisa perdita. La vicenda solleva interrogativi e preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro e il rispetto dei diritti degli operai. Il mistero che avvolge questa morte richiede risposte rapide e approfondite.

I carabinieri coordinati dalla procura di Torre Annunziata stanno indagando per fare luce sulla morte di un operaio di 65 anni, Pasquale De Angelis, trovato senza vita in un terreno nella zona di Sant'Agata, a Massa Lubrense, in provincia di Napoli. Dell'uomo, un bracciante regolarmente assunto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bracciante trovato morto in campo: aveva 65 anni

Segnala un incendio in un terreno, bracciante di 65 anni trovato morto: aperta un’inchiesta - Un incendio sospetto e un tragico decesso scuotono Massa Lubrense. Pasquale De Angelis, bracciante di 65 anni, è stato trovato morto poche ore dopo aver segnalato un incendio nel terreno vicino al suo luogo di lavoro.

