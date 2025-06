Bper lancia ops su Popolare di Sondrio | azioni in rialzo

Bper avvia un'operazione strategica sulla Popolare di Sondrio, che sta catalizzando l'attenzione del mercato. Con un'offerta di scambio completa, l'istituto modenese mira a rafforzare la propria presenza nel Nord Italia, mentre le azioni dei due protagonisti registrano rialzi significativi. La valorizzazione di questa acquisizione potrebbe segnare un passo importante nel panorama bancario italiano, aprendo nuove prospettive di crescita e consolidamento. Le prossime settimane riveleranno gli sviluppi di questa operazione cruciale.

Al via l' ops di Bper sulla Popolare di Sondrio che si concluderĂ , salvo proroghe, l'11 luglio. Il titolo dell'istituto valtellinese sale dell'1,14% a 11,68 euro mentre Modena guadagna lo 0,93% a 7,62 euro. L' offerta di scambio totalitaria lanciata da Bper nei confronti della Banca Popolare di Sondrio prevede che vengano assegnate 1,45 azioni di nuova emissione dell'istituto modenese per ogni titolo di quello valtellinese. La valorizzazioni delle azioni di quest'ultimo ammonta a 9,527 euro, per un controvalore complessivo dell'offerta, in caso di integrale adesione, di 4,32 miliardi di euro. Il premio riconosciuto agli azionisti della Sondrio è pari al 6,6%.

Pedranzini: osservazioni BCE non incidono su ops di Bper e strategia rafforzata dalla Popolare di Sondrio - Mario Alberto Pedranzini, consigliere delegato e direttore generale della Popolare di Sondrio, ha affermato che le osservazioni della Banca Centrale Europea non influiscono sull’offerta pubblica di scambio (Ops) di Bper.

Il cda di Banca Popolare di Sondrio si oppone all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Bper sulle sue azioni con un comunicato. Vai su X

Il cda della Popolare si attiene all’opinione degli advisor sull’aspetto finanziario, ma punta il dito sull’impatto negativo per l’occupazione. L’istituto di Modena ribatte: “L’operazione ha un forte razionale, tuteliamo lavoratori e territori” Vai su Facebook

