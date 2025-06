Box Office | Dragon Trainer parte bene in ITALIA

Secondo i dati, infatti, le performance di Dragon Trainer e Lilo & Stitch dimostrano che il grande schermo continua a catturare l'attenzione del pubblico italiano, segnale di un'estate cinematografica più viva che mai. Con un mix di avventure e nostalgia, il box office si prepara a vivere una stagione ricca di successi e sorprese, confermando che il cinema resta una delle passioni più appassionanti del nostro Paese.

Il caldo estivo inizia a sentirsi nella Penisola, ma ciononostante film come Dragon Trainer e Lilo & Stitch sono riusciti a tenere alti gli incassi del Box Office ITALIA nel weekend da poco passato. L’estate è oramai alle porte, e gli italiani sono sempre meno interessati a passare il weekend al cinema. Detto questo, il grande cinema non sembra ancora pronto a mettere ciabatte e costume per prendersi la sua annuale pausa estiva. Secondo i dati offerti da CineGuru, infatti, l’incasso complessivo del Box Office ITALIA in questo secondo weekend di giugno è stato 4.93 milioni di euro, un risultato ben oltre il 98. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office | Dragon Trainer parte bene in ITALIA

