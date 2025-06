Bottiglia di birra contesa innesca la lite | momenti di caos a San Leone

Una semplice bottiglia di birra ha scatenato un violento alterco a San Leone, trasformando una serata tranquilla in un momento di caos. Alla base dello scontro, la sottrazione di una bevanda che ha acceso le tensioni tra due uomini, portando a una rissa che ha coinvolto anche altri presenti nel piazzale Giglia. La bottiglia...

