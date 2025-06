Botafogo-Seattle le pagelle | Correa volenteroso 6 Cristian Roldan 7 | un gol 100 palloni

Nel duello tra Botafogo e Seattle, le pagelle raccontano una sfida intensa e ricca di spunti interessanti. Correa si distingue per l’impegno, mentre Roldan brilla con un gol e 100 palloni toccati. Tra i brasiliani, Jair Cunha si conferma il migliore, seguito da Alex Telles. Nei Sounders, Baker-Whiting e Vargas si salvano, mentre Kim lascia un po’ delusione. Ecco come sono andate le valutazioni dei protagonisti.

Tra i brasiliani il migliore è Jair Cunha, bene anche Alex Telles. Nei Sounders si salvano Baker-Whiting e Vargas, disastro Kim. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Botafogo-Seattle, le pagelle: Correa volenteroso, 6. Cristian Roldan 7: un gol, 100 palloni

