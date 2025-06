Borse europee in rialzo | focus su conflitto Israele-Iran e riunioni banche centrali

Le borse europee si apprestano a chiudere la settimana in rialzo, tra tensioni geopolitiche e decisioni delle banche centrali. Gli investitori sono particolarmente attenti al conflitto tra Israele e Iran, che influisce sui settori energetici e finanziari. In questo scenario di incertezza, il petrolio mostra segni di debolezza, mentre il gas naturale continua la sua ascesa. La volatilità rimane alta, con i mercati che monitorano con attenzione gli sviluppi internazionali e le prossime riunioni delle banche centrali, fondamentali per orientare le strategie di investimento.

Le Borse europee si muovono rialzo con la lente degli investitori puntata sui fronti di guerra ed in particolare il conflitto in atto tra Israele e Iran. L'indice d'area del Vecchio Contenente sale marginalmente con gli acquisti in particolare sull' energia e i finanziari. Il petrolio è debole con il wti a che cede lo 0,1% a 72,8 dollari mentre il brent scende di un quarto di punto percentuale a 74 dollari. Il gas prosegue l rialzo (+1,4%) con il prezzo oltre i 38 euro al megawattora. L'attenzione questa settimana è su una serie di riunioni delle banche centrali, a partire dalla Banca del Giappone domani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse europee in rialzo: focus su conflitto Israele-Iran e riunioni banche centrali

