Borse europee in rialzo | focus su conflitto Israele-Iran e riunioni banche centrali

Le borse europee registrano un lieve rialzo, mentre gli investitori monitorano con attenzione le tensioni tra Israele e Iran e le imminenti decisioni delle banche centrali. L’indice dell’area euro si distingue per un progresso modesto, alimentato dai settori energetico e finanziario, mentre il petrolio mostra debolezza e il gas naturale continua la sua corsa al rialzo. In questo scenario di incertezza, i mercati cercano segnali di stabilità e direzione futura.

Le Borse europee si muovono rialzo con la lente degli investitori puntata sui fronti di guerra ed in particolare il conflitto in atto tra Israele e Iran. L'indice d'area del Vecchio Contenente sale marginalmente con gli acquisti in particolare sull' energia e i finanziari. Il petrolio è debole con il wti a che cede lo 0,1% a 72,8 dollari mentre il brent scende di un quarto di punto percentuale a 74 dollari. Il gas prosegue l rialzo (+1,4%) con il prezzo oltre i 38 euro al megawattora. L 'attenzione questa settimana è su una serie di riunioni delle banche centrali, a partire dalla Banca del Giappone domani.

