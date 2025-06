Borse di studio per il merito | Ecomap e Fit premiano sedici giovani

Ecomap e FIT, che hanno premiato sedici giovani talenti meritevoli. In un’atmosfera di entusiasmo e orgoglio civico, a Palazzo della Cultura di Catania si è svolta il 15 giugno la cerimonia di consegna, sottolineando l’impegno delle istituzioni nel valorizzare il talento e l’eccellenza tra le nuove generazioni. Un momento di gioia e ispirazione per i protagonisti e tutta la comunità locale, che rafforza il valore della meritocrazia nel nostro Paese.

