Borse Asia-Pacifico in ripresa tra tensioni Israele-Iran e focus su banche centrali

Le borse dell’Asia-Pacifico si risvegliano, segnando un timido recupero dopo le tensioni geopolitiche tra Israele e Iran. Gli investitori, però, mantengono alta l’attenzione anche sui recenti sviluppi delle politiche monetarie globali, con focus sulle prossime decisioni delle banche centrali. In questo contesto volatile, l’andamento dei mercati potrebbe riservare sorprese: una settimana chiave che promette di definire i prossimi trend finanziari.

Borse di Asia e Pacifico in recupero mentre la lente degli investitori resta orientata sul conflitto in atto tra Israele e Iran. Anche i futures dell'S&P 500 sono saliti marginalmente, indicando che Wall Street potrebbe tentare una ripresa dopo le perdite di venerdì. Attesi positivi anche i listini europei. Questa settimana l'attenzione è su una serie di riunioni delle banche centrali, a partire dalla Banca del Giappone domani. La Federal Reserve deciderà sui tassi mercoledì. Nel corso della settimana sono attese anche la la Bank of England, la Banca centrale Svizzera e la Banca centrale cinese.

