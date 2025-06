Borse Asia e Pacifico in ripresa focus su conflitto Israele-Iran e riunioni banche centrali

Le borse dell’Asia e del Pacifico consolidano i segnali di ripresa, ma gli occhi degli investitori sono puntati sul delicato conflitto tra Israele e Iran. Nel frattempo, gli indici statunitensi e europei mostrano segni di recupero, preannunciando un possibile rally. Questa settimana si annuncia intensa: tra le riunioni delle banche centrali, in particolare quella della Federal Reserve, si delineano le prossime mosse sui mercati globali. La cautela si mescola all’ottimismo, creando un’atmosfera di grande attesa e strategia.

Borse di Asia e Pacifico in recupero mentre la lente degli investitori resta orientata sul conflitto in atto tra Israele e Iran. Anche i futures dell'S&P 500 sono saliti marginalmente, indicando che Wall Street potrebbe tentare una ripresa dopo le perdite di venerdì. Attesi positivi anche i listini europei. Questa settimana l'attenzione è su una serie di riunioni delle banche centrali, a partire dalla Banca del Giappone domani. La Federal Reserve deciderà sui tassi mercoledì. Nel corso della settimana sono attese anche la la Bank of England, la Banca centrale Svizzera e la Banca centrale cinese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borse Asia e Pacifico in ripresa, focus su conflitto Israele-Iran e riunioni banche centrali

In questa notizia si parla di: borse - asia - pacifico - ripresa

Borse in Asia e Pacifico in calo dopo accordo Usa-Cina, focus su Russia-Ucraina - Le borse in Asia e nel Pacifico mostrano segni di calo, frutto delle prese di beneficio dopo l'entusiasmo per l'accordo tra Usa e Cina sui dazi.

Ringraziamo Chiara Pacifico e tutti i giovani flautisti che ieri pomeriggio hanno animato il nostro portico con la musica! Un grazie a Asia, Thomas, Tiziano, Beatrice, Michela, Emma, Bogdan, Chiara e Aurora. Biblioteche di Roma #flauto #musicainbiblioteca Vai su Facebook

Borse: Asia in recupero, verso rialzo anche l’Europa; Borsa: Asia è in recupero, verso rialzo anche l'Europa; Borse Asia-Pacifico caute dopo telefonata Trump-Xi e in attesa dati Usa.

Borse Asia-Pacifico in ripresa tra tensioni Israele-Iran e focus su banche centrali - Borse di Asia e Pacifico in recupero mentre la lente degli investitori resta orientata sul conflitto in atto tra Israele e Iran. Riporta quotidiano.net