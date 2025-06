Borsa | Milano chiude in rialzo dell' 1,24%

La Borsa di Milano brilla con un'importante rialzo dell’1,24%, portando il FTSE MIB a sfiorare i 40.000 punti. Tra i protagonisti, Unicredit, Prysmian e Tim spiccano con notevoli guadagni, mentre si registrano prese di profitto su Banca Generali. Un mercato dinamico che riflette la fiducia degli investitori, pronti a cogliere nuove opportunità nel panorama finanziario italiano. Ma quali saranno le prossime mosse che influenzeranno il trend?

La Borsa di Milano chiude in rialzo. Il Ftse Mib ha guadagnato l'1,24% a 39.929 punti. Sugli scudi Unicredit (+3,44%), Prysmian (+3,3%) e Tim (+3,4%). Fuori dal listino principale prese di profitto su Banca Generali (-2,2%) dopo il rinvio a settembre dell'assemblea di Mediobanca sull'ops. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Milano chiude in rialzo dell'1,24%

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

Borsa: l'Europa conferma rialzo, Milano consolida a +0,65%. Bene energia e finanziari. Debole il petrolio, spread a 93,5 #ANSA Vai su X

L'inflazione Ue scende più delle attese. L’Ocse conferma le stime del Pil dell’eurozona ma taglia le proiezioni di crescita degli Stati Uniti. Prosegue il rialzo del petrolio, l’oro rallenta. Spread chiude in calo a 100 punti. #Finanza #Borse #mercati Vai su Facebook

