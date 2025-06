Borsa | l' Europa apre positiva Francoforte +0,31%

Le borse europee si risvegliano con il sorriso, aprendo la giornata in positivo e alimentando speranze di un mercato in crescita. Francoforte guida la carovana con un guadagno dello 0,31%, Parigi si stabilizza, mentre Londra conquista lo 0,18%. Un avvio promettente che potrebbe segnare il tono per le prossime settimane di scambi. Resta con noi per scoprire le evoluzioni di un panorama finanziario sempre dinamico.

Le Borse europee aprono con il segno più. Francoforte guadagna lo 0,31% con il Dax a 23.589 punti. Parigi è invariata con il Cac 40 a 7.684 punti. Londra sale dello 0,18% con il Ftse 100 a 8.866 punti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: l'Europa apre positiva, Francoforte +0,31%

