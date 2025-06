Borsa di Tokyo chiude in rialzo grazie al yen debole nonostante tensioni in Medio Oriente

La Borsa di Tokyo apre la settimana con il segno più, trainata dal yen debole nonostante le tensioni in Medio Oriente. L'indice Nikkei sale dell'1,26%, sostenendo il settore export e in particolare le auto. La debolezza della valuta nipponica continua a influenzare positivamente i mercati azionari, mostrando come fattori geopolitici e valutari si intreccino nel determinare l’andamento economico globale. Ma quali saranno le prossime mosse dei trader?

La Borsa di Tokyo termina la prima seduta della settimana in rialzo, nonostante le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, a seguito del conflitto tra Israele e l'Iran, sostenuta dalla debolezza dello yen - che da slancio al settore export, in primo luogo il comparto auto. Il Nikkei mette a segno un progresso dell'1,26%, a quota 38.311,33, con un guadagno di 477 punti. Sul mercato valutario la divisa nipponica continua a perdere terreno sul dollaro, a 144,10, e sull'euro a 166,80. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa di Tokyo chiude in rialzo grazie al yen debole nonostante tensioni in Medio Oriente

In questa notizia si parla di: borsa - tokyo - rialzo - nonostante

Borsa di Tokyo in calo: impatto dei dazi e declassamento USA - La Borsa di Tokyo apre la settimana in calo, influenzata dalle tensioni sui dazi commerciali e dal declassamento del rating statunitense.

Borsa: Tokyo, chiusura in rialzo (+1,26%); Borsa di Tokyo in rialzo nonostante la chiusura mista di Wall Street; Borsa di Tokyo in rialzo: Nikkei avanza del 0,47% nonostante Wall Street.

Borsa di Tokyo in rialzo: Nikkei guadagna nonostante tensioni in Medio Oriente - La Borsa di Tokyo chiude in rialzo, con il Nikkei a +1,26%, sostenuta dalla debolezza dello yen e malgrado le tensioni tra Israele e Iran. Segnala quotidiano.net