Borsa di Milano in rialzo | Ftse Mib a 39.599 punti focus su banche e difesa

La Borsa di Milano apre la settimana con segnali di ottimismo, spinta dai comparti bancario e della difesa. Il Ftse Mib si attesta a 39.599 punti, evidenziando attenzione sugli sviluppi nel settore finanziario e strategico. Mentre le tensioni sui mercati si mantengono contenute, occhi puntati sulle mosse delle banche come Mps e Mediobanca. Quali opportunità e rischi si profilano ora per gli investitori italiani?

Borsa di Milano in avvio di settimana in rialzo ( Ftse Mib +0,43% a 39.599 punti) con la lente sempre sulle banche e sul risiko nel settore. Lo spread tra Btp e Bund è stabile su quota 94 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,52 per cento. Poco mossa Mediobanca (+0,08%) dopo il rinvio dell'assemblea al 25 settembre per l'ops su Banca Generali (-2,8%). Sale invece Mps (+1,5%) che su Piazzetta Cuccia ha annunciato un'offerta di scambio. In calo Generali (-0,52%). Sale invece Unicredit (+1,16%) che impegnata nell'offerta su Banco Bpm (+0,9%) ed è emersa con l'1,9% in Mediobanca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa di Milano in rialzo: Ftse Mib a 39.599 punti, focus su banche e difesa

