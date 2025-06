Borsa di Milano in rialzo | Ftse Mib +0,43% focus su banche e risiko

La Borsa di Milano apre la settimana con slancio, grazie a un Ftse Mib in crescita dello 0,43%, trainato da banche e strategie di risiko nel settore finanziario. Lo spread si mantiene stabile, mentre i titoli principali come Mediobanca e Mps mostrano movimenti interessanti, preannunciando un quadro dinamico e ricco di potenziali sorprese. L'attenzione resta alta sulle evoluzioni del mercato, che promettono nuovi spunti e opportunità per gli investitori.

Borsa di Milano in avvio di settimana in rialzo (Ftse Mib +0,43% a 39.599 punti) con la lente sempre sulle banche e sul risiko nel settore. Lo spread tra Btp e Bund è stabile su quota 94 punti con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,52 per cento. Poco mossa Mediobanca (+0,08%) dopo il rinvio dell'assemblea al 25 settembre per l'ops su Banca Generali (-2,8%). Sale invece Mps (+1,5%) che su Piazzetta Cuccia ha annunciato un'offerta di scambio. In calo Generali (-0,52%). Sale invece Unicredit (+1,16%) che impegnata nell'offerta su Banco Bpm (+0,9%) ed è emersa con l'1,9% in Mediobanca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa di Milano in rialzo: Ftse Mib +0,43%, focus su banche e risiko

