Borderlands 4 | prezzo svelato da randy pitchford dopo le polemiche

Il mondo dei videogiochi è in fermento, e tra le grandi novità spicca Borderlands 4, il tanto atteso looter shooter. Dopo polemiche e speculazioni, Randy Pitchford ha finalmente svelato il prezzo di lancio, calmando le acque e chiarendo ogni dubbio. Ora, l’attenzione si concentra sui dettagli di questa nuova avventura, analizzando i...

Il mondo dei videogiochi continua a essere protagonista di discussioni e aggiornamenti, soprattutto riguardo alle nuove uscite e ai prezzi ufficiali delle prossime produzioni. In questo contesto, l’attenzione si concentra su Borderlands 4, uno dei titoli più attesi del genere looter shooter. Recentemente, è stato confermato il prezzo di lancio del gioco, dissipando le voci che ipotizzavano un costo superiore. Di seguito, vengono analizzati i dettagli principali relativi alla data di uscita, al prezzo e alle caratteristiche del titolo. conferma ufficiale sul prezzo di borderlands 4. Dopo settimane di speculazioni pubbliche e discussioni tra gli appassionati, la CEO di Gearbox Software, Randy Pitchford, ha comunicato attraverso il proprio profilo su X (ex Twitter) che Borderlands 4 sarà disponibile ad un prezzo di 69,99 dollari al momento del lancio. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Borderlands 4: prezzo svelato da randy pitchford dopo le polemiche

