borderlands 4 gearbox apre le prenotazioni ed annuncia i prezzi e le edizioni del gioco

L’attesa è finita: Gearbox e 2K Games hanno aperto ufficialmente le prenotazioni di Borderlands 4, svelando prezzi, edizioni e la data di uscita. Con un debutto previsto per il 12 settembre 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X/S, e una versione Switch 2 attesa entro la fine dell’anno, i fan possono già assicurarsi la loro avventura nello sconfinato universo looter-shooter. Secondo David Ismailer, presidente di 2K, il gioco rappresenta...

Gearbox Software e 2K Games hanno ufficialmente aperto i preordini di Borderlands 4, annunciando edizioni, prezzi (l’edizione base costa 80 Euro) ed ovviamente confermando la data d’uscita. Il nuovo capitolo della celebre serie looter-shooter approderà il 12 settembre 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS, con una versione per Nintendo Switch 2 attesa entro la fine dell’anno. Secondo David Ismailer, presidente di 2K, il gioco rappresenta un’evoluzione concreta della formula originale, con un’avventura tripla A che innova gameplay e narrazione restando fedele allo spirito Borderlands. Per Randy Pitchford, fondatore di Gearbox, si tratta del capitolo più entusiasmante mai sviluppato, perfetto sia per i nuovi arrivati che per i fan storici della saga. 🔗 Leggi su Game-experience.it