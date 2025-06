Borca di Cadore frana diventa trappola di fango | case sommerse chiusa Statale 51

Il Cadore si sveglia sotto una minaccia imprevista: una frana di vasta scala trasforma Borca di Cadore in una trappola di fango, sommergendo case e chiudendo la Statale 51. Dopo giorni di caldo anomalo, le violente piogge hanno scatenato eventi atmosferici devastanti, lasciando una regione in ginocchio. La sfida ora è affrontare le conseguenze di questa calamità naturale, che mette a dura prova la resilienza delle comunità locali.

Roma, 16 giugno 2025 ‚ÄstIncubo maltempo in Cadore. Il rovescio della medaglia di questi giorni segnati, fino a poco fa, da un caldo anomalo per giugno si esprime in eventi atmosferici improvvisi e violenti. Dopo che ieri nell‚Äôarea del Veneto sono scesi 50 millimetri di pioggia in poche ore, espressione di un forte temporale, una frana caratterizzata da una¬†vasta colata detritica ha colpito in particolare la frazione di Concia di Borca di Cadore.¬† Il paesino ha vissuto una notte di angoscia: diverse¬†le case colpite dal fango con alcune persone che sono rimaste intrappolate all'interno: i massi hanno bloccato le porte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Borca di Cadore, frana diventa trappola di fango: case sommerse, chiusa Statale 51

