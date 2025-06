Bonus Iscro per le partite iva al via le domande | requisiti e come ottenere fino a 800 euro

Se sei una partita IVA in cerca di supporto economico, il bonus Iscro rappresenta un’ottima opportunità. A partire dal 16 giugno 2025, potrai presentare la tua domanda per ricevere fino a 800 euro, un aiuto prezioso per mantenere la stabilità finanziaria. Questa iniziativa dell’Inps è rivolta ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, garantendo continuità reddituale e operativa. Scopri come ottenere questo sostegno e non perdere l’occasione di rafforzare la tua attività.

Dal 16 giugno 2025 è possibile presentare la domanda per il bonus Iscro, l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa. L’agevolazione, erogata dall’Inps, è pensata per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata e sarà accessibile fino al 31 ottobre 2025. L’Iscro è un sostegno economico semestrale introdotto per garantire continuità reddituale ai liberi professionisti. Previsto inizialmente in via sperimentale, è stato reso strutturale con la legge di bilancio 2024. L’importo varia da 250 a 800 euro al mese, calcolato come il 25 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo dei due anni precedenti all’anno prima della domanda. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus Iscro per le partite iva, al via le domande: requisiti e come ottenere fino a 800 euro

