Bonus condizionatori 2025 | chi può richiederlo e come funziona

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul bonus condizionatori 2025: chi può beneficiarne, come richiederlo e quali vantaggi offre. Con le detrazioni fiscali ancora a disposizione per l'acquisto e l'installazione di condizionatori e pompe di calore, è il momento ideale per migliorare l'efficienza energetica della tua casa risparmiando. Non perdere questa opportunità per rendere il tuo ambiente più confortevole e sostenibile!

Nel 2025 è ancora possibile ottenere detrazioni fiscali per l’acquisto e l’installazione di condizionatori e pompe di calore. Le agevolazioni rientrano nel Bonus Ristrutturazioni e nell’Ecobonus, con aliquote che variano in base al tipo di immobile e agli interventi effettuati. Bonus. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Bonus condizionatori 2025: chi può richiederlo e come funziona

