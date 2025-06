Bonus colonnine elettriche 80% | pagamenti in arrivo per le domande 2024

Le domande per il bonus colonnine elettriche 2024 si sono ormai chiuse, ma ora è il momento di guardare avanti: i pagamenti stanno per arrivare ai beneficiari, grazie a un decreto del Ministero delle imprese e Made in Italy. Se hai presentato domanda tra il 29 aprile e il 27 maggio 2025, preparati a ricevere il contributo per gli acquisti e le installazioni di infrastrutture ecologiche.

Chiusasi ormai la finestra per le istanze del bonus colonnine elettriche 2024, arrivano ora i pagamenti ai beneficiari. Un decreto del Ministero delle imprese e Made in Italy ha sbloccato i soldi, disponendo la concessione e l'erogazione del contributo per le domande, presentate e ammesse, relative al 2024. I pagamenti verranno accreditati a chi ha inviato domanda, del 29 aprile al 27 maggio 2025, per acquisti e installazioni di infrastrutture di ricarica elettrica, effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. I dettagli operativi sui beneficiari e regole per l'acquisto e la richiesta del contributo statale erano stati definiti con un decreto del 12 giugno 2024.

