Bonus Atac da 35 euro per bici e monopattini | a chi spetta e come funziona

Roma introduce un nuovo incentivo che farà felici i pendolari: un bonus da 35 euro dedicato ai 170mila abbonati Atac, per incentivare l’uso di bici, monopattini, scooter e auto in sharing. Questo sostegno, finanziato da fondi statali, rappresenta un’opportunità concreta per rendere più sostenibili e convenienti gli spostamenti in città. Ma chi può beneficiarne e come funziona esattamente? Scopriamolo insieme.

Arriva un nuovo incentivo per chi utilizza i mezzi pubblici a Roma: il Campidoglio ha approvato un bonus da 35 euro dedicato ai 170mila abbonati mensili Atac, da spendere su mezzi in sharing come monopattini, biciclette, scooter e auto. Il progetto è finanziato con 5,32 milioni di euro provenienti da fondi statali previsti dal decreto interministeriale 4172022, destinati alla promozione della sharing mobility e utilizzati entro il 30 giugno 2025. Obiettivo dell’iniziativa è incentivare la mobilità dell’ultimo miglio, riducendo l’uso dell’auto privata e migliorando l’integrazione tra trasporto pubblico e sharing. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus Atac da 35 euro per bici e monopattini: a chi spetta e come funziona

