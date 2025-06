Bonucci scivolata su una calciatrice nel match di beneficenza

Nel caldissimo contesto di un match di beneficenza tra Inghilterra e Soccer Aid, Leonardo Bonucci dimostra ancora una volta il suo spirito sportivo e la sua dedizione in campo. Con una scivolata impeccabile su Steph Houghton, l’ex juventino non si tira mai indietro, mettendo in mostra valori autentici di fair play. È un esempio che va oltre il risultato: il vero calcio si gioca anche con il cuore.

Anche se è un match di beneficenza, Leonardo Bonucci non tira mai indietro la gamba. Durante il charity match tra Inghilterra e Soccer Aid, l'ex Juventus ha fermato regolarmente con una scivolata l'ex calciatrice del Manchester City Steph Houghton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bonucci, scivolata su una calciatrice nel match di beneficenza

