Bonucci non si smentisce entrata dura ma pulita su una calciatrice | l’episodio durante una partita di beneficienza è già virale sui social Il VIDEO

Leonardo Bonucci ancora protagonista, questa volta per un intervento deciso ma corretto su una calciatrice durante una partita benefica organizzata dall’Unicef. L’episodio, diventato virale sui social, mostra il suo impegno non solo in campo, ma anche per promuovere valori di uguaglianza e rispetto. La scena ha acceso il dibattito tra applausi e critiche, sottolineando come il calcio possa essere anche un forte messaggio sociale.

Bonucci non si smentisce, entrata dura (ma pulita) su una calciatrice. Il VIDEO di quanto accaduto. Leonardo Bonucci torna a far parlare di sé. L’ex difensore della Juventus ha partecipato a una partita benefica organizzata da Unicef e, nel tentativo di recuperare un pallone, ha fatto un intervento su Steph Houghton, ex capitana della Nazionale femminile inglese. Bonucci supports equality pic.twitter.com9a0fKpODdu — Troll Football (@TrollFootball) June 15, 2025 La scivolata ha lasciato la calciatrice a terra per qualche minuto senza gravi conseguenze. Bonucci ha poi stemperato con ironia: “È ancora viva”, ha scritto a fine gara postando una foto con Houghton. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonucci non si smentisce, entrata dura (ma pulita) su una calciatrice: l’episodio durante una partita di beneficienza è già virale sui social. Il VIDEO

