Bonucci non fa sconti! Entrata dura su una calciatrice

In un emozionante charity match tra Inghilterra e Soccer Aid, Leonardo Bonucci dimostra che il fair play non conosce reticenze, anche in campo benefico. La sua entrata decisa su Steph Houghton solleva discussioni, ma sottolinea il suo impegno e determinazione. Un esempio di sportivitĂ autentica che rende questa partita ancora piĂą significativa, ricordandoci che il cuore del calcio va oltre il risultato.

Anche se è un match di beneficenza, Leonardo Bonucci non tira mai indietro la gamba. Durante il charity match tra Inghilterra e Soccer Aid, l'ex Juventus ha fermato regolarmente con una scivolata l'ex calciatrice del Manchester City Steph Houghton. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bonucci non fa sconti! Entrata dura su una calciatrice

