Bonny Juve l’attaccante francese non approderà in bianconero! Il giocatore del Parma è vicinissimo ad approdare in quel club rivale Le ultime

Bonny Juve sembra ormai allontanarsi dalla corte bianconera, con le ultime dichiarazioni di Moretto che rafforzano questa ipotesi. L’attaccante francese, finito nel mirino della Juventus, si avvicina sempre più all’Inter, sigillando così il suo destino e lasciando i tifosi juventini con l’amaro in bocca. La sfida tra rivali si fa sempre più evidente, mentre il mercato continua a sorprendere e a scrivere nuovi capitoli.

Bonny Juve, Moretto toglie i bianconeri dalla corsa per l’attaccante: le parole, che sanno di resa definitiva, lo avvicinano a quella rivale. L’esperto di mercato Matteo Moretto ha analizzato quelle che potrebbero essere le prossime mosse del mercato Juve, che sembrano scostarsi da Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese sembra ormai sempre più vicino all’ Inter, come viene evidenziato attraverso queste parole. BONNY – «È molto vicino all’Inter. Non stiamo parlando di una trattativa alle battute finali, non stiamo parlando neanche di dialoghi avanzati tra club, ma sicuramente Bonny ha detto sì all’Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonny Juve, l’attaccante francese non approderà in bianconero! Il giocatore del Parma è vicinissimo ad approdare in quel club rivale. Le ultime

Mercato Juve, è sfida all'ultimo sangue con l'Inter? Il confronto può "accendersi" su quell'attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri!

