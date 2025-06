Bonny Inter la Roma piomba sull’obiettivo nerazzurro | la trattativa può complicarsi cosa succede

L'Inter si fa sotto per Ange Yoan Bonny, promettente attaccante del Parma, puntando a rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Tuttavia, la trattativa potrebbe complicarsi, lasciando i tifosi nerazzurri in attesa di aggiornamenti importanti. Cosa succederĂ nei prossimi giorni? Restate con noi per scoprire tutte le novitĂ su questa sfida di mercato che tiene banco tra i grandi club europei.

Bonny Inter, le ultime sull’interesse di calciomercato nei confronti dell’attaccante di proprietĂ del Parma. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter continua a monitorare con attenzione i profili giovani e di prospettiva in vista del prossimo mercato estivo, e tra i nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri c’è anche quello di Ange Yoan Bonny. L’attaccante classe 2003 ha attirato l’interesse di diversi club europei grazie alla sua crescita costante, e secondo Il Messaggero, la Roma sarebbe pronta a fare un tentativo concreto per strapparlo alla concorrenza. Proprio i giallorossi, alla ricerca di rinforzi offensivi per il post-Shomurodov e con Abraham di rientro, avrebbero inserito Bonny nella loro lista insieme a Nikola Krstovic del Lecce. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, la Roma piomba sull’obiettivo nerazzurro: la trattativa può complicarsi, cosa succede

