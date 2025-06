Bonny Inter i nerazzurri avanzano | c’è il sì del giocatore cosa manca per chiudere

L'Inter accelera sul fronte mercato, puntando con convinzione su Ange-Yoan Bonny del Parma. Il giovane talento francese, classe 2003, sembra essere ormai in dirittura d’arrivo, ma ancora manca il dettaglio finale per chiudere l’accordo. Con l’enthusiasmante entusiasmo di Bonny e l’interesse nerazzurro che cresce, i tifosi si chiedono: quali sono gli ultimi passi necessari per ufficializzare questa operazione? Scopriamolo insieme.

Bonny Inter, le ultime sull’interesse di calciomercato nei confronti dell’attaccante di proprietà del Parma. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, l’ Inter ha accelerato i contatti per Ange-Yoan Bonny, attaccante classe 2003 del Parma. Il club nerazzurro ha individuato nel giovane francese uno dei profili ideali su cui puntare per il futuro e ha già ricevuto il sì del giocatore, desideroso di compiere il grande salto in Serie A. La richiesta del Parma si aggira intorno ai 25 milioni di euro, una cifra importante ma che testimonia il valore e il potenziale del calciatore, protagonista di una prima stagione positiva nella massima serie. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, i nerazzurri avanzano: c’è il sì del giocatore, cosa manca per chiudere

