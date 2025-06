Bonaccini e il terzo mandato | Mi dissero no ma è utile

Baroncini Tagliatelle al ragù in una mano e polenta da friggere nell’altra, la volontaria in grembiule ferma Stefano Bonaccini, presidente del Pd, alla festa di Crevalcore, nella Bassa tra Bologna e Modena, quella del terremoto d’Emilia del 2012: "Hai visto che adesso che non ci sei più tu, vogliono mettere il terzo mandato?". L’europarlamentare abbozza un sorriso: "A me lo dissero in faccia eh. ‘Ma perché dovremmo farvi un regalo?’: nei sondaggi ero avanti di oltre 30 punti, anche se i sondaggi lasciano il tempo che trovano. Ma in Emilia-Romagna abbiamo poi vinto benissimo con Michele de Pascale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bonaccini e il terzo mandato: "Mi dissero no, ma è utile"

