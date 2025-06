Bombe sulla tv iraniana Netanyahu vuole uccidere Khamenei | Se muore finirà la guerra

Tensione alle stelle tra Iran e Israele: mentre le Guardie rivoluzionarie iraniane lanciato un allarme drammatico, si fa strada il timore di un’escalation militare. Netanyahu, accusato di complotti contro Khamenei, rischia di aprire un fronte pericoloso. In un clima di crescente incertezza, le comunicazioni di emergenza evidenziano quanto la regione sia sull’orlo di un punto di non ritorno. La crisi si intensifica, lasciando il mondo in balia di un possibile nuovo capitolo di instabilità.

Nel micidiale botta e riposta, le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno avvertito: "Si invitano i residenti di Tel Aviv a evacuare il prima possibile". E poi in serata l'avviso di evacuazione emesso da Teheran e rivolto ai canali di informazione israeliani N12 ed N14.

