Bombe sulla tv iraniana l’esplosione in diretta La conduttrice abbandona il tg

L’esplosione in diretta sulla TV iraniana ha sconvolto il mondo, mentre la conduttrice abbandonava il telegiornale in un gesto di shock e paura. L’attacco, giustificato dall’esercito israeliano come operazione contro “una struttura utilizzata per promuovere attività militari sotto copertura civile”, segna un’altra escalation nel conflitto tra Tel Aviv e Teheran. La tensione cresce: quali sono le conseguenze di questa crisi che mette a rischio la stabilità regionale?

Roma, 16 giugno 2025 – "Veniva utilizzata per promuovere operazioni militari sotto copertura civile”. Con queste parole l’esercito israeliano giustifica il r aid che ha colpito l’edificio della tv di Stato iraniana Irib a Teheran, in un quartiere punteggiato di abitazioni residenziali, edifici istituzionali, ambasciate e uffici di corrispondenza di media come l'Afp francese. E’ l’ultimo atto della guerra sferrata da Tel Aviv all’ Iran. “Avevamo avvertito la popolazione della zona, anche con delle telefonate”, hanno precisato le forze Idf. E’ stata una strage, come si può intuire dalle immagini riprese in diretta proprio dall’emittente radiotelevisiva. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bombe sulla tv iraniana, l’esplosione in diretta. La conduttrice abbandona il tg

