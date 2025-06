Bombe su Teheran Netanyahu | Se muore Khamenei finisce la guerra I Pasdaran minacciano il peggior attacco della storia

Le tensioni tra Iran e Israele stanno raggiungendo un punto di rottura, con fonti iraniane che annunciano un imminente e pesante attacco in risposta agli ultimi raid israeliani. Se la situazione dovesse evolversi in modo drammatico, potrebbe cambiare gli equilibri della regione e aprire una crisi senza precedenti. La domanda che tutti si pongono è: cosa accadrà se Khamenei dovesse essere colpito?

L’Iran starebbe preparando per le prossime ore «un attacco molto pesante» su Israele, in risposta agli ultimi attacchi israeliani. Lo riferisce Fars News, agenzia legata alla Guardia Rivoluzionaria Islamica (i cosiddetti pasdaran), ripresa anche da Iran International, sito dell’opposizione iraniana in esilio con sede a Londra. Secondo queste fonti, l’obiettivo è quello di sferrare il colpo di risposta più duro dall’inizio «dell’aggressione sionista». Le Guardie della Rivoluzionarie iraniane hanno invitato gli abitanti di Tel Aviv a evacuare il prima possibile, secondo quanto riportato dai media statali del Paese. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: attacco - bombe - teheran - netanyahu

Attacco anti-semita a Boulder: 12 feriti e bombe molotov inesplose - Un attacco anti-semita a Boulder ha lasciato 12 feriti e una scia di paura. Le bombe molotov, simbolo di violenza inaccettabile, si inseriscono in un trend preoccupante di crescente antisemitismo negli Stati Uniti, che sta facendo riemergere un dibattito cruciale sulla tolleranza e il rispetto.

Le bombe di Netanyahu non si fermano Israele prosegue nell’offensiva permanente con un obiettivo chiaro, come a Gaza, in Libano e in Siria: sostituire a Teheran un regime con un altro, ridisegnare l’intera regione a sua immagine Dall’Iran, minacce e altri mi Vai su X

La guerra fra #Israele e Iran entra nel vivo. Gli Usa appoggiano #Netanyahu L'attacco di Israele al programma nucleare di Teheran è avvenuto dopo una lunga fase di preparazione e di infiltrazione del territorio iraniano. Il primo attacco è avvenuto dall'interno. Vai su Facebook

Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Raid di Israele nelle zone est e ovest di Teheran; Israele - Iran, le news. Raid israeliano contro la tv di Stato a Teheran; Guerra Medio Oriente, Israele-Iran, attacchi incrociati. Media: Khamenei in un bunker.

Pasdaran: «Preparatevi a peggior attacco di sempre». Trump: «Teheran deve trattare». Bombe sulla tv di Stato in Iran: «È una strage» - In Israele e Iran le sirene di allarme per gli attacchi non si fermano, mentre a migliaia di chilometri di distanza i Grandi della Terra si preparano a iniziare il G7. Come scrive leggo.it

Attacco alla tv di Stato iraniana . Nethanyahu: "Controlliamo spazio aereo Teheran" - I media iraniani riportano che l'Iran si sta preparando al più grande e inteso attacco missilistico contro Israele L'Iran si sta preparando a sferrare il "più grande e intenso attacco missilistico del ... Scrive msn.com