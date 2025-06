Bombe su Teheran | colpita la tv di Stato L' Iran | Spregevole crimine di guerra Netanyahu | L' uccisione di Khamenei farebbe finire il conflitto Voci di un salvacondotto per l' ayatollah in Russia

Le recenti bombe su Teheran, con l'attacco alla tv di stato e le azioni militari iraniane, sollevano gravi preoccupazioni per la stabilità della regione. Tra accuse di crimini di guerra e voci di un possibile salvacondotto per l'ayatollah in Russia, il conflitto si intensifica, lasciando dietro di sé una scia di vittime innocenti. La situazione rimane critica: cosa ci attende nei prossimi giorni?

I missili iraniani nella notte fanno otto morti e oltre 90 feriti. Teheran: «224 morti dall'inizio delle ostilità venerdì scorso». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Bombe su Teheran: colpita la tv di Stato. L'Iran: "Spregevole crimine di guerra". Netanyahu: "L'uccisione di Khamenei farebbe finire il conflitto". Voci di un salvacondotto per l'ayatollah (in Russia)

In questa notizia si parla di: bombe - teheran - colpita - stato

Israele attacca l?Iran, colpiti i principali siti nucleari. Idf: «Teheran può costruire 15 bombe». Usa: non siamo coinvolti - In un’escalation senza precedenti, Israele ha colpito i principali siti nucleari iraniani, incluso il complesso Teheran PU242, lasciando il mondo sulla griglia del conflitto.

ULTIM'ORA - Da Israele bombe su Teheran, "colpita la tv di Stato" ? mdst.it/447xFOs Vai su Facebook

Ultima ora. Israele-Iran, colpita la sede della Tv di Stato a Teheran; Guerra Iran-Israele, Cremlino: Pronti a mediare. Nethanyahu: Controlliamo spazio aereo Teheran - Raid di Israele nelle zone est e ovest di Teheran; Israele, intercettato attacco missilistico dall'Iran. Bombe sulla tv di Stato a Teheran, i media: «Una strage».

Iran sotto le bombe, cittadini in fuga da Teheran. Contrattacco su Tel Aviv e Haifa: milioni di israeliani nei bunker - I raid israeliani e i lanci di missili dall’Iran non si sono fermati nemmeno ieri, segnando una nuova giornata di terrore e sangue. Si legge su ilmessaggero.it

Ancora bombe sull’Iran, vittime sia militari che civili. Teheran: “Colpiremo gli Usa” - Uccisi due generali e nove scienziati del programma atomico. Secondo repubblica.it