Bombe carta mazze e tafferugli | Real Normanna in D ma tifosi del Modica creano il caos

un entusiasmo travolgente tra tifosi e giocatori. Tuttavia, l’atmosfera di festa si è infine trasformata in tensione, con bombe carta, mazze e tafferugli che hanno scosso il pomeriggio epico della squadra biancoscudata. Un evento che rimarrà impresso nella memoria, non solo per la storica conquista, ma anche per i momenti di caos che ne sono seguiti.

Un pomeriggio epico, a tratti surreale, quello vissuto al "Bisceglia", dove la Real Normanna ha scritto una pagina storica del proprio cammino calcistico battendo 2-0 il Modica e conquistando la promozione in Serie D. Una rimonta da incorniciare che ha ribaltato il 3-2 dell'andata, liberando.

