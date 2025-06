Bombardamenti in Iran contatti attivi con Taremi

Le recenti notizie sul mondiale per club hanno scosso l’ambiente nerazzurro, ma tra smentite e preoccupazioni cresce l’attesa per il debutto. Tra le assenze più significative, quella di Mehdi Taremi, che a causa di complicazioni extra campo non ha potuto raggiungere il team negli Stati Uniti. La situazione resta in evoluzione, e i tifosi si chiedono quali saranno le prossime mosse dell’Inter per affrontare questa incognita.

Le ultime sul giocatore nerazzurro: smentite le notizie circolate nelle scorse ore che avevano destato preoccupazione Tra le assenze cui deve far fronte l’Inter in vista del debutto al Mondiale per Club, ce n’è una piuttosto particolare che sta ovviamente attirando l’attenzione per i fattori extra campo che suscitano preoccupazione in tutto il mondo. Mehdi Taremi non ha infatti potuto raggiungere il club negli Stati Uniti, a seguito dello scoppio delle ostilità tra Israele e l’Iran, con i bombardamenti su Teheran e in altre zone del paese, che hanno portato al blocco dello spazio aereo e reso difficoltosi e pericolosi anche gli spostamenti via terra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Bombardamenti in Iran, contatti attivi con Taremi

Israele attacca l’Iran, bombardamenti in corso a Tabriz. Colpiti siti nucleari e militari: «Uccisi durante un summit in un bunker molti capi dell'aviazione». L'ira di Teheran: «Una dichiarazione di guerra» - Tensione esplosiva tra Israele e Iran: bombardamenti su Tabriz colpiscono siti nucleari e militari, mentre molte figure di spicco dell’aviazione iraniana perdono la vita in un summit sotterraneo.

