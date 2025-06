Bomba d' acqua sulla città | grandine disagi e allagamenti

Una violenta bomba d'acqua ha colpito il padovano ieri sera, portando grandine, disagi e allagamenti in tutta la città. La precipitazione intensa, accompagnata da un temporale durato oltre un'ora a partire dalle 15:30, ha creato situazioni critiche in molte zone, lasciando i residenti in attesa di interventi e ripristini. La città si prepara ora a fronteggiare le conseguenze di questo evento meteorologico eccezionale, in un quadro di emergenza che richiede attenzione e solidarietà.

Ieri sera, 15 giugno e fino a tarda notte ha piovuto in maniera copiosa sul padovano, ma non ci sono stati particolari allarmismi. Oggi a partire dalle 15,30 più zone della città e dell'immediata cintura urbana sono state interessate da un fortunale durato circa un'ora. Si è registrata una fitta.

