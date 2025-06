Bologna la prima arma è la difesa

la solidità difensiva e l'organizzazione tattica. Bologna, dopo un avvio incerto, deve riscoprire la compattezza e la disciplina tra i reparti, punti cardine su cui ripartire per risalire la china e conquistare risultati significativi. Solo così potrà affrontare con sicurezza le sfide future e rialzarsi nel cammino verso la vetta.

Da cosa deve ripartire il Bologna? Vincenzo Italiano lo sa bene: dalla difesa. Lo leggerete anche oggi sulle pagine locali del nostro giornale. Già, perché è vero che sugli scudi, alla fine, ci finisce chi segna (vedi Orsolini, per cui ci sarebbe un interessamento, già respinto, del Fenerbahce di Mourinho, o Ndoye, per il quale dribblare le offerte di Napoli e Premier sarà più difficile), ma i campionati, come si diceva una volta, si vincono con la difesa. Almeno in Italia. E, dunque, la cessione più sanguinosa, per il Bologna, sarebbe quella di Beukema, 'baluastro' potente e corretto della retroguardia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, la prima arma è la difesa

Calciomercato Bologna: fari su Piccoli per l’attacco e Bijol per la difesa. I rossoblù sognano il doppio colpo per un futuro da protagonisti - Il Bologna si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, puntando su giovani talenti come Piccoli in attacco e Bijol in difesa.

