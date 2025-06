Bologna è la San Francisco italiana | bella progressista invivibile

Bologna, 232: una città che si mostra tra il progressismo e le sfide quotidiane, un crocevia di contraddizioni che affascinano e inquietano. La settimana passata mi ha immerso in un vortice di piccole invivibilità, quasi come l’apertura di una commedia dai toni surreali. E mentre fuori dal palazzo comunale si sventola uno striscione con parole dure, la città si prepara a raccontare ancora molte storie, tra drammi e speranze da svelare.

«Alla stazione di Bologna c'è il controllo passaporti?»: me lo scrive un amico venerdì ma, suspense, per ora non vi dico il contesto. Prima devo raccontare la settimana di piccole invivibilità che m'ha fatto pensare alla prima scena d'una commedia che bisognerebbe avere la pazienza di scrivere. Il film si apre su un assalto a palazzo d'Accursio, la sede del comune di Bologna. Fuori pende uno striscione con scritto «Fermate il governo di Israele», e nella prima scena della commedia che sogno si penserebbe che quelli coi forconi fossero antipatizzanti degli ayatollah, e invece macché, come sempre del Medioriente non frega nulla a nessuno fuori dai social, come sempre la gente si occupa di quel che la riguarda e l'assalto a palazzo d'Accursio verrà da gente che non ha trovato un taxi.