bollette tari poca chiarezza e nuovi rincari

Di fronte a bollette TARI poco chiare e rincari improvvisi, cittadini di Capannoli e Santo Pietro Belvedere si trovano in un vero labirinto fiscale. Con avvisi di pagamento che generano più domande che risposte, l’incertezza cresce e si diffonde la sensazione di un’illusione di riduzione delle tasse. È ora di fare luce su questa confusione e difendere i diritti di chi paga!

"Tari più salata", annuncia Noi per Capannoli e Santo Pietro Belvedere che passa all’attacco ora che sono arrivati gli avvisi di pagamento: "Subito notiamo che si parla di acconto Tari e che il saldo per il periodo luglio-dicembre sarà inviato successivamente – si legge in una nota –. Ad oggi i cittadini non conoscono l’importo totale da pagare e questa confusione genera, furbescamente, l’illusione che ci sia stata una diminuzione della tassa invece che di un aumento". La lista ricorda di aver sollecitato la giunta su questo tema già nelle settimane scorse, in consiglio: "Perché l’amministrazione non ha mai valutato la possibilità di cambiare il gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, per avvalersi di un operatore più conveniente? – si legge –. 🔗 Leggi su Lanazione.it