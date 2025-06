Body building | due atleti brindisini staccano il pass per i mondiali

San Pancrazio Salentino si afferma come un vero e proprio fiore all’occhiello nel mondo del bodybuilding: due atleti brindisini conquistano il pass per i mondiali, portando a casa un risultato storico che mette il piccolo paese sul podio delle grandi competizioni internazionali. Una vittoria che testimonia come passione, dedizione e talento possano trasformare anche le realtà più piccole in protagoniste di successo. Un traguardo che apre nuove strade e ispirerà generazioni future a sognare in grande.

SAN PANCRAZIO SALENTINO - San Pancrazio Salentino festeggia un risultato senza precedenti nella storia del piccolo paese, con i suoi atleti di body building che hanno raggiunto traguardi di rilievo a livello nazionale e internazionale. Per la prima volta, San Pancrazio Salentino si afferma come. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Body building: due atleti brindisini staccano il pass per i mondiali

In questa notizia si parla di: body - building - atleti - brindisini

Il valdarnese Vito Picardi protagonista alle qualificazioni per il campionato italiano di Body Building - Il valdarnese Vito Picardi si distingue alle qualificazioni del Campionato Italiano di Body Building, tenutesi ad Arezzo il 20 maggio 2025.

Body building: due atleti brindisini staccano il pass per i mondiali; Body building: due atleti brindisini staccano il pass per i mondiali; Il brindisino Cristian Casciaro è il numero 1 al mondo tra gli Over 50 del Bodybuilding IFBB.

Gli atleti brindisini tra i migliori d’Italia - Nel settore dei salti e in quello dei lanci, ma pure nella specialità tecnica degli ostacoli, atleti ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

'Bodybuilder a rischio morte improvvisa', appello scienziati per screening - La ricerca ha analizzato oltre 20mila atleti che hanno gareggiato in eventi Ifbb (Federazione internazionale di bodybuilding & fitness) tra il 2005 e il 2020, con un follow- Lo riporta msn.com