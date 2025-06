Boca Juniors-Benfica | formazioni dove vederla in tv e streaming

Scopri tutto sulle formazioni di Boca Juniors e Benfica, due giganti pronti a sfidarsi nel Mondiale per Club! Dove poter seguire questa emozionante partita in TV e streaming? Non perdere nemmeno un attimo di questa sfida internazionale, preparati a vivere un match ricco di emozioni e sorprese. Continua a leggere per scoprire orari, canali e piattaforme dedicate!

Boca Juniors e Benfica si affrontano nella prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Le due squadre sono inserite nel gruppo. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Il Benfica parteciperà al Mondiale per club 2025 e giocherà nel Gruppo C con Bayern Monaco, Auckland City e Boca Juniors. Ecco la formazione tipo. #Benfica #mondialeperclub #news Vai su Facebook

