Bmw con quattro giovani si schianta contro il guardrail sulla Gardesana | morto ragazzo di 18 anni

Tragedia sulla Gardesana a Malcesine: una BMW con quattro giovani si schianta contro il guardrail, lasciando una scia di dolore e sconforto. La violenta collisione ha spezzato la vita di un ragazzo di appena 18 anni, mentre altri sono rimasti feriti. Un dramma che scuote la comunità e invita a riflettere sui pericoli della strada. La tragedia ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante la sicurezza alla guida.

Malcesine, 16 giugno 2025 – Incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì a Malcesine, sulla sponda veronese del lago di Garda. Il teatro dei fatti è la strada Gardesana, all’altezza della località Navene. Una Bmw con a bordo quattro giovani, per motivi ancora al vaglio delle forze dell’ordine, è uscita di strada, schiantandosi violentemente contro il guardrail, che ha fatto accartocciare l’abitacolo, trafiggendolo. Il bilancio. Nell’impatto, un 18enne del posto ha perso la vita. Un altro ragazzo è rimasto ferito, le sue condizioni non sono gravi. È stato condotto in ambulanza al vicino ospedale di Peschiera del Garda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bmw con quattro giovani si schianta contro il guardrail sulla Gardesana: morto ragazzo di 18 anni

