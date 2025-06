Blitz dei carabinieri imprenditori nei guai | scatta il sequestro

Un blitz dei carabinieri ha smascherato imprenditori nel mirino della legge: denunciati e con oltre 5000 metri quadrati di area sequestrata, sono stati scoperti a realizzare un deposito abusivo su terreno agricolo senza i dovuti permessi. La vicenda evidenzia come l'illegalitĂ possa mettere a rischio ambiente e legalitĂ , ma anche come le forze dell'ordine siano sempre in prima linea per tutelare il nostro territorio.

Blitz dei carabinieri, imprenditori denunciati e area di oltre 5000 metri quadrati sequestrata. Secondo quanto appurato dai carabinieri forestali di Gubbio i due "hanno realizzato un deposito di materiali per la propria attività, su un terreno agricolo, in assenza dei necessari titoli edilizi".

