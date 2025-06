BLATTE VOLANTI IN ITALIA | Ecco la verità sulla nuova invasione!

Negli ultimi giorni, sui social si moltiplicano video di scarafaggi giganti volanti a Roma, generando allarmismo tra cittadini e media. Ma qual è la verità dietro questa presunta invasione? La Periplaneta americana, nota come “blatta americana” o scarafaggio volante, è presente in Italia da decenni e, sebbene infestante, non costituisce una minaccia emergenziale. Scopriamo insieme cosa c’è di vero e cosa no in questa vicenda.

I famigerati scarafaggi giganti a Roma non sono una nuova minaccia: la Periplaneta americana è presente in Italia da decenni e, pur infestante, non rappresenta un’emergenza. Ecco cosa sapere. Negli ultimi giorni, sui social sono spuntati video che ritraggono enormi scarafaggi rossicci volanti in vari quartieri di Roma, accompagnati da allarmismi che li descrivono come una nuova invasione di “blatte americane”. Tuttavia, la realtà è ben diversa. Questi insetti, che possono raggiungere i 5,3 centimetri di lunghezza, non sono affatto una novitĂ nel nostro Paese. In Italia sono presenti da decenni, soprattutto nel Meridione e lungo la costa tirrenica, zone prossime a Roma. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - BLATTE VOLANTI IN ITALIA: Ecco la veritĂ sulla nuova invasione!

In questa notizia si parla di: volanti - italia - ecco - blatte

Giro d’Italia: tappa Ceglie Messapica-Matera con volanti decisivi e arrivo in salita - Il Giro d’Italia riprende oggi, mercoledì 14 maggio, con la tappa Ceglie Messapica-Matera, caratterizzata da volanti decisivi e un arrivo in salita.

Roma sta affrontando un’imprevista invasione di blatte volanti, un fenomeno che sta suscitando non poche preoccupazioni tra i cittadini Vai su Facebook

Roma invasa dalle blatte volanti: l’allarme con l’arrivo del caldo. Ecco come difendersi; “A Pavona e Cecchina un’invasione di insetti”, ecco svelato l’arcano: “Sono parenti delle cimici”; Italiani e insetti: ecco come si reagisce di fronte a cimici, blatte, vespe e calabroni.

Giannini (Lega): “Gualtieri pensi al degrado: segnalate blatte volanti” - NewTuscia – ROMA – “Le segnalazioni sempre più frequenti di blatte volanti nei quartieri di Roma, da Monte Mario all’Aurelio, da Torpignattara, fino a Ostia, sono l’ennesimo segnale di un degrado urba ... Come scrive newtuscia.it

Invasione di blatte volanti a Roma e nel litorale: arrivano fino a 5 cm - No, non da turisti o cortei, o almeno non solo, ma da blatte giganti e volanti. Si legge su castellinotizie.it