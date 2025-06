Blaise Metreweli una donna a capo dell’MI6

Blaise Metreweli segna una svolta storica: la prima donna a guidare il MI6, il cuore dell'intelligence britannica. Con determinazione e stile, ora firma con la penna verde tutti gli ordini di massimo livello di segretezza, aprendo una nuova era di leadership femminile nel mondo dello spionaggio. Il suo nome entra nella storia come simbolo di progresso, innovazione e parità , dimostrando che anche i segreti più nascosti possono essere svelati dalla forza delle donne.

Alla fine la realtà ha seguito la finzione, e la prima M donna da oggi firmerà con la penne verde tutti gli ordini del massimo livello di segretezza per l’intelligence di Sua maestà . Blaise Metreweli, agente di carriera dell’intelligence britannico è la prima donna a capo del Secret Intelligence Service, il servizio di spionaggio estero noto come MI6. Al secolo Military Intelligence 6, sesta sezione dello spionaggio militare che è diventato famoso nel mondo per un romanzo brillante, vergato da un misogino impenitente: stiamo parlando ovviamente di Ian Fleming e il suo Agente 007. Ma questa è storia antica. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Blaise Metreweli, una donna a capo dell’MI6

