Blaise Metreweli alla guida del MI6 | la svolta storica per il servizio segreto britannico

Blaise Metreweli alla guida del MI6 segna una svolta storica per il servizio segreto britannico. Per la prima volta in oltre un secolo, questa prestigiosa istituzione sarà guidata da una donna, portando innovazione e nuovi orizzonti all’interno dell’agenzia. Con 25 anni di esperienza nel settore e una forte competenza in tecnologia e innovazione, Metreweli si appresta a scrivere un nuovo capitolo. La sua leadership promette di rivoluzionare il modo in cui il MI6 opera e si adatta alle sfide del mondo moderno.

Per la prima volta in oltre un secolo di storia, il leggendario MI6, il servizio segreto estero del Regno Unito, sarà diretto da una donna. Si tratta di Blaise Metreweli, 47 anni, attualmente responsabile della tecnologia e dell'innovazione all'interno dell'agenzia. Con una carriera di 25 anni nello spionaggio alle spalle, Metreweli è pronta a diventare l'agente C – il titolo ufficiale del capo del MI6 – e a guidare un'istituzione che ha sempre avuto al vertice figure maschili. La nomina è stata annunciata dal primo ministro britannico Keir Starmer durante il suo arrivo in Canada per il vertice del G7.

